شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يبحث الاستعداد لاستضافة اجتماع بنك التنمية الأفريقي بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ظهر اليوم، الأربعاء، بمكتبة بمدينة شرم الشيخ وفدا من البنك المركزي المصري من أجل التنسيق والتشاور لاستضافة الاجتماع التاسع عشر للجنة التشاورية لبنك التنمية الأفريقي يوم 18 سبتمبر المقبل بالمركز القومي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ بدعوة من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، من أجل تعزيز دور مصر في أفريقيا، ومن المنتظر أن يشارك في تلك الاجتماعات ما يقرب من 200 مشارك من بنك التنمية الأفريقي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ومن داخل مصر كبار المسؤولين من البنك المركزى المصري.

حضر هذا اللقاء عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة ورئيس مدينة شرم الشيخ ومندوبين عن مطار شرم الشيخ الدولي ومحطة مصر للطيران وقاعة المؤتمرات الدولية وممثل لوزارة الاتصالات ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء على تسخير كافة إمكانات المحافظة لإنجاح هذا المؤتمر الهام وتمنى أن يعود بفوائد اقتصادية كبيرة لمصر.