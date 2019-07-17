شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يستقبل عضو «الكشافة» بالمحافظة بعد اختياره للمشاركة بالمخيم الكشفي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، بمكتبه الطالب محمد طارق عضو فريق الكشافة بالمحافظة، والذى تأهل ضمن وفد مصر المشارك في فاعليات المخيم الكشفي العالمي الـ 24 والمقام في ولاية ويست فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، معلنًا دعمه الكامل له لتمثيله المحافظة في المخيم الكشفي العالمي «الجامبوري».

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جاء ذلك بحضور المهندس محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى الدعم الذي تقدمه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب وتنمية وصقل مواهبهم وخبراتهم في كافة المجالات الرياضية وخاصة الحركة الكشفية، مشيرًا إلى أهمية المنافسات الشبابية والرياضات الأخلاقية التي تنمي مهارات الشباب والفتيات وتصقل قيمهم الحياتية في الحركة الكشفية والإرشادية تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة بمختلف قطاعاتها.

وأعرب المحافظ عن فخره وسعادته بفوز أحد أبناء المحافظة في جميع مراحل مسابقات الاتحاد العام للكشافة والمرشدات والمؤهلة للمشاركة في المخيم الكشفي العالمي الذي ينعقد مرة كل أربع سنين في دولة مختلفة.