شكرا لقرائتكم خبر عن «مكرم» تُقيم معسكرًا بشرم الشيخ لأبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للعام الثالث على التوالي، نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، معسكرًا بمدينة شرم الشيخ لـ110 طفلاً من أبناء المصريين بالخارج للمرحلة العمرية من 11 لـ16 عاما، وبمشاركة أصدقائهم من عدة دول حول العالم، تضم الولايات المتحدة والكويت والسعودية وكندا وايطاليا والامارات، وذلك بالتعاون مع شركة «ويل سبرنج» لتنظيم المعسكرات الرياضية.

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأربعاء، بالوفود بحضور اللواء عبدالفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ويأتي المعسكر استمرارا لمجهودات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج من كافة الأعمار والأماكن، عقب نجاح المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج.

والتقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالأطفال المشاركين، وقالت لهم إنهم أمل المستقبل والمشاركون في صناعته، ومصر تفخر دائما بأولادها في الداخل والخارج، كما رحبت بأصدقائهم من مختلف الدول على أرض مصر مهد الحضارات وملتقى الأديان.

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وأضافت وزيرة الهجرة أن عدد المشاركين يزداد من معسكر لآخر ما يؤكد نجاح المعسكر، وأعربت عن شكرها لكل القائمين عليه، موضحة أن مشاركة الأطفال بدون هواتف محمولة أو أي وسائل اتصال يعد فرصة للاستمتاع بجو مصر الساحر حتى يتحقق الشعار «عيشها مصري».

وتابعت الوزيرة أن مصر بها الكثير من المناطق الساحرة والأماكن الطبيعية الخلابة، مضيفة أن لقاءها اليوم مع أبناء الجيلين الرابع والخامس يأتي انطلاقًا من حرص مصر على غرس الولاء والانتماء لوطننا في نفوس النشء وربطهم بتاريخ وحضارة هذا البلد.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن المعسكر الحالي ينطلق تحت شعار Come with a friend حيث يشارك أبناؤنا بالخارج ويرافقهم أصدقاؤهم من 6 دول بالخارج، لأول مرة في هذا المعسكر الذي تنظمه الوزارة؛ ويهدف ذلك في المقام الأول للترويج لمعالم مصر السياحية، وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان في ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن معلومات مغلوطة أو شائعات هادمة.

كما أكدت الوزيرة أن مشاركة الأطفال هذه المرة من دول مختلفة يضمن تبادل الخبرات والثقافات، والتأكيد على الهوية المصرية في كل دولة، والعودة للجذور مرة أخرى، وربط عائلاتهم معًا.

واعرب وفود الدول من الجيلين المشاركين في المعسكر عن سعادتهم الغامرة لوجودهم على ارض مصر عامة وشرم الشيخ خاصة، ووجهوا الشكر والتحية لوزيرة الهجرة ومحافظ جنوب سيناء لاستضافتهم على ارض شرم الشيخ الساحرة.