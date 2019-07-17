شكرا لقرائتكم خبر عن «استئناف القاهرة»: إنشاء إدارة جنائية تسند لها «قضايا الإرهاب» بإشراف «شيرين فهمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار بدري عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، إنشاء إدارة جنائية مستقلة تسند إليها كافة الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بنظر قضايا الإرهاب، بمقر مجمع محاكم طرة بالقاهرة، يعهد إليها كافة قضايا الإرهاب، وكل ما يستلزمه سير العمل من مهمات وأدوات وخدمات معاونة.

وتضمن القرار إسناد الإشراف على المأمورية إلى المستشار محمد شيرين فهمي، الرئيس بالمحكمة، عضو المكتب الفني، إشرافاً كاملا بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة مع إعطائه كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس المحكمة بتحديد أدوار الانعقاد وتواريخ الجلسات، وتحديد جلسات تجديد الحبس وتحديد جلسات إعادة الإجراءات في الاحكام الغيابية الصادرة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن دوائر الإرهاب وكل ما من شأنه تحقيق صالح العمل وسرعة الفصل في القضايا واختيار موظفي القلم الكتابي بكافة تخصصاته طبقًا لمعيار حسن السمعة والكفاءة والمظهر اللائق.