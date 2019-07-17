شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة تعتمد خطط الاحتفال بثورة يوليو الثلاثاء القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، خطط احتفال شبكات صوت العرب والإقليميات والموجهات للاحتفال بذكري ثورة يوليو المجيدة الموافق ليوم الثلاثاء القادم.

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فعلي شبكة صوت العرب وكما تقول رئيستها د. لمياء محمود سوف تقدم احتفالية على مدار اليوم تتضمن العديد من البرامج والفترات منها فترات علامة في تاريخ أمة وبالعربي، صباح الخير ثورة يوليو وبالإضافة إلى مناقشة ابداع ثورة يوليو الفني والثقافي.

كما تقدم شبكة الإذاعات الإقليمية من خلال إذاعاتها الاثنتي عشرة تغطية خاصة تبرز المكاسب التي حققتها ثورة يوليو للوطن والمواطن، فعلي إذاعة القاهرة الكبرى مجموعة من البرامج والفترات منها القاهرة والتاريخ وصور مضيئة، وتقدم إذاعة شمال الصعيد فترات من ذاكرة الثورة ويوليو دروس وعبر والسد العالي ونهضة مصر، وتقدم اذاعة الوادي الجديد سباق الزمن وطريق التعمير والمرأة والثورة وتقدم اذاعة القناة من هنا كانت الحكاية. وتقدم إذاعة جنوب سيناء برامج تحية وتقدير وعلي مائدة الحوار، وتقدم إذاعة شمال الصعيد صوت الجماهير وفترة أخرى بعنوان ولادك يا مصر.

كما تشارك في الاحتفالية شبكة الإذاعات الموجهة بمجموعة من البرامج الخاصة التي تبث بأربع وثلاثين لغة افريقية وآسيوية وأوروبية حول الثورة ودورها في دعم حركات التحرر الوطني، وكيف ألهمت هذه الثورة كل الثوار في التحرر من الاستعمار والتحرر من التبعية الاستعمارية.