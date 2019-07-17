شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات "منتدى قطاع السياحة والفنادق فرص وتحديات" بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم فعاليات "منتدي قطاع السياحة والفنادق فرص وتحديات" والذي تستضيفه كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، ويهدف المنتدي من خلال محاوره المختلفة إلى نشر الوعي بمفهوم السياحة وفوائدها الاجتماعية والاقتصادية واثرها على تطوير البنية التحتية والخدمات اللازمة في المرافق السياحية لإتاحتها للجميع، والتعرف على التجارب الرائدة فى قطاع السياحة وكيفية الاستفادة منها.

بدأت فعاليات المنتدي بجلسة افتتحها الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أكد فيها أن قطاع السياحة قطاع واعد لمصرنا الحبيبة ويسهم فى نشر الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر ما يلقى بمسئولية كبري على عاتق ابنائنا الذين يتعاملون مع السائحين مباشرة.

وقال نجم، إن بعض الرؤى التي يمكن من خلالها تطوير قطاع السياحة، مشيرا إلى ضرورة وضع معايير واضحة نحو آليات اختيار الطلاب الجدد والملتحقين بكليات السياحة والفنادق، تخرج من حيز المقابلة الشخصية إلى وجود اختبار يقيس قدرات الطلاب ومستوى اللياقة ومدي معرفة الطلاب للبروتوكول، والبدء فى تطوير المناهج واللوائح الدراسية لتواكب العصر، ووضع استراتيجية شاملة للتدريب تخدم الطلاب والعاملين في المجال على كافة المستويات، وأن تكون كليات السياحة والفنادق بيوت خبرة بحثية واستشارية لكافة العاملين في هذه الصناعة، وأن تتبنى كليات السياحة المبادرات القومية لتقديم فكر يسهم في رقي هذه الصناعة.

من جانبه، أشاد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة إلي أهمية وجود هذا اللقاء الذي يجمع بين القطاع الأكاديمي وقطاع السياحة والخريجين من أجل التكاتف وتحقيق الاستفادة بين جميع الأطراف داعيا الي ضرورة عقد لقاء سنوي يجمع تلك الأطراف لعرض المهارات واستغلالها للنهوض بقطاع السياحة.

وأوضح الأستاذ الدكتور علي عمر نائب رئيس القطاع ورئيس لجنة المنتدى، أن احتضان جامعة حلوان لهذا المنتدى يمثل رؤية واسعة لجامعة حلوان وإدراكها لدورها لأنها الكلية الأم في مجال السياحة والفنادق ليس فقط في مصر وإنما أيضا في عالمنا العربي والتي قاربت على عامها الستين، حيث ترجع نشأتها الي عام 1962‪ و قد تخرج الكثيرون من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان والجامعات الأخرى التي بلغ عدد الكليات بها 10 كليات بالإضافة إلى 3 كليات في الجامعات الخاصة ومن المنتظر ان تنتظم الدراسة في اكثر من 3 كليات بالجامعات الجديدة قريبا واستطاعت كليات السياحة اعداد كوادر من هذه الكليات ليكونوا سفراء وينشئوا كليات واقساماً في مجال السياحة والفنادق في كافة الدول العربية.

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ويناقش المنتدي خلال الجلسة الأولى اللوائح الدراسية الحالية واحتياجات سوق العمل في مجال السياحة، وتتضمن الجلسة الثانية ورشة عمل عن إعداد معايير الجودة العربية ودمجها مع معايير جودة القطاع بمصر، وتناقش الجلسة الثالثة تصنيفات المجلات العالمية في قطاع السياحة ومعامل التأثير العربي.