شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"البيطريين": 600 بيطرى عاملين بالمحاجر راتبهم لا يتخطى 1500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد دهمش، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن راتب الطبيب البيطرى العامل فى المحاجر لا يتخط 1500 جنيه فى الشهر، مستنكرا ضعف الراتب رغم إشرافه على شحنات بالملايين، قائلا: كيف لشخص يمنع رسائل لحوم فاسدة بملايين الجنيهات أن يكون راتبه بهذا الشكل، نترك الطبيب البيطرى لشيطان نفسه وضعاف النفوس ونهدم صحة المواطنين دون أن نشعر إذا تمت الموافقة على دخول أى شحنات أغذية غير صالحة للاستخدام الأدمى.

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وأوضح دهمش فى تصريحات صحفية، أن النقابة تسعى جاهدة فى تنمية موارد الدكتور البيطرى العامل بالمحاجر، بالتنسيق مع الجهات المهنية بالدولة، خاصة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ذات فهى هيئة حكومية محدودة ومقيدة بقوانين دولة، فهناك ما يقرب من 600 طبيب بيطرى هم المسئولين عن 42 محجر.

وأضاف: إلغاء لجان السفر المعنية بفحص رسائل اللحوم والداوجن من مصدرها قبل استيردها تمثل مشكلة، حيث كان هناك استراتيجية بالمحاجر البيطرية بأن هناك لجان سفر من الأطباء البطريين لفحص المواد المستوردة قبل شحنها إلى مصر، ولكن تم الغائها، مطالبا بعودة لجان السفر مرة أخرى التى تساعد فى منع الأمراض فى الغذاء الحيوانى من المصدر، خاصة فى ظل عدم وجود امكانيات لدى الطبيب البيطرى داخل الموانىء.