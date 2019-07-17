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الكنيسة الأرثوذكسية بأمريكا تفتتح جامعة متخصصة فى العلوم اللاهوتية والقبطية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القمص إبراهام عزمى، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية فى أمريكا، افتتاح جامعة هولى صوفيا التابعة لإيبارشية نيويورك ونيو إنجلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت إشراف الأنبا دافيد أسقف الإيبارشية الذى يشغل منصب رئيس الجامعة.

وقال "عزمي" الذى يشغل منصب عميد الجامعة الإدارى، إنّ الجامعة بها أكثر من 25 أستاذ جامعى وتقدم 25 شهادة فى العلوم اللاهوتية والقبطية، مؤكدا إن الجامعة تقدم أكثر من 60 كورسًا فى اللاهوت والعلوم القبطية الأرثوذكسية، و7 درجات ماجستير فى اللاهوت القبطى الأرثوذكسى.

كانت الكنيسة قد أسست من قبل جامعة متخصصة فى العلوم اللاهوتية بإيبراشية استراليا.

 

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