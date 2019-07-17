شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء توضح حكم بناء المقبرة بالطوب الأحمر الطفلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على سؤال أحد متابعيها حول بناء المقابر بالطوب الأحمر الطفلى، جاء نصه: "ما حكم الشرع فى بناء المقبرة بالطوب الأحمر الطفلى؟".

وقالت دار الإفتاء إنه يجوز شرعًا بناء المقبرة بالطوب الأحمر الطفلى الذى دخل النار، والطوب الجيرى البلوك، وبناء جسم المقبرة بالبلوك.

Advertisements

يذكر أن دار الإفتاء المصرية، كانت قد أكدت أمس الثلاثاء عبر صفحتها على فيس بوك، أنه يجوز إنشاء دورة مياه داخل سور المقابر؛ بحيث يكون الخزان خارج السور، إذا دعت الحاجة إليها، خاصة فى المقابر الكائنة فى الأماكن النائية".