شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء توضح حكم بناء المقبرة بالطوب الأحمر الطفلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على سؤال أحد متابعيها حول بناء المقابر بالطوب الأحمر الطفلى، جاء نصه: "ما حكم الشرع فى بناء المقبرة بالطوب الأحمر الطفلى؟".
وقالت دار الإفتاء إنه يجوز شرعًا بناء المقبرة بالطوب الأحمر الطفلى الذى دخل النار، والطوب الجيرى البلوك، وبناء جسم المقبرة بالبلوك.
يذكر أن دار الإفتاء المصرية، كانت قد أكدت أمس الثلاثاء عبر صفحتها على فيس بوك، أنه يجوز إنشاء دورة مياه داخل سور المقابر؛ بحيث يكون الخزان خارج السور، إذا دعت الحاجة إليها، خاصة فى المقابر الكائنة فى الأماكن النائية".
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء توضح حكم بناء المقبرة بالطوب الأحمر الطفلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.