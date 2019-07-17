شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، صلوات عشية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ثم يلقى عظته الأسبوعية.

الجدير بالذكر، أن العظة الأسبوعية لم تكن تقليديًا كنسيًا مستقرًا، إنما أدخلها البابا شنودة على الكنيسة، منذ أن كان أسقفًا للتعليم.

شهد الأسبوع الماضى، العديد من الأنشطة الرعوية والخدمية لقداسة البابا تواضروس الثانى، حيث قام بسيامة 23 كاهنا، بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، إلى جانب استقباله مجموعة من كهنة القاهرة لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالرعاية والخدمة.