شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع التنسيق الإلكترونى تنويهًا على صفحته الرئيسية، لسهولة وصول طالب الثانوية العامة للرقم السرى الذى يطلبه مكتب التنسيق، خلال تسجيل الطالب لرغباته، إذ يجب على الطلاب الحفاظ بشكل كامل على هذا الرقم السرى.

وأحاط موقع التنسيق، الرقم السرى بأحد نماذج شهادة الثانوية العامة بدائرة باللون الأحمر، حتى يتعرف عليه طالب الثانوية العامة بسهولة، حيث إن إدخال هذا الرقم على موقع التنسيق الإلكترونى من أهم خطوات تسجيل رغبات الطالب.

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كان مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق اعتباراً من يوم الأحد الموافقة 21 يوليو الجارى وحتى يوم الخميس الموافق 25 يوليو، إذ أنه من المقرر أن يتقدم الطلاب الحاصلين على 398 درجة فأكثر أى بنسبة 97.07% فأكثر بالشعبة العلمية بإجمالى عدد طلاب 30152، أما الشعبة الهندسية فيتقدم لها الطلاب الحاصلين على 389.5 درجة فأكثر أى بنسبة 95% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 14690طالب وطالبة.

ويتقدم للشعبة الأدبية خلال المرحلة الأولى من التنسيق الطلاب الحاصلين على 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 98471إذ أنه من المقرر أن يتقدم لمرحلة التنسيق الأولى بتنسيق 2019 عدد طلاب 143313طالب وطالبة، مقابل 126807 طالب وطالبة بتنسيق المرحلة الأولى للعام الماضى 2018، وبذلك يكون هناك زيادة فى عدد طلاب المرحلة الأولى لهذا العام بواقع 16596 طالب وطالبة مما يؤكد المؤشرات الخاصة بارتفاع الحدود الدنيا للكليات خاصة كليات المجموعة العلمية بشكل كبير.