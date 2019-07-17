اختلس 11 دفتر بنزين.. التحقيق مع موظف بتضامن المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

أحالت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، موظفًا، إلى النيابة العامة للتحقيق؛ في اتهامه بالاستيلاء على 11 دفتر "كوبونات" بنزين والتصرف فيها، لاتخاذ اللازم ضده من إجراءات.

وبحسب مصادر داخل مديرية التضامن، فإن معلومات وردت لوكيل وزارة التضامن، تفيد أن موظف بالمديرية يتصرف في "كوبونات" البنزين المُخصصة لسيارات المديرية، والتي يُجرى استقلالها في خطوط السير، لإنهاء المأموريات الخاصة بالعمل.

وبتشكيل لجنة للجرد والفحص تبين أن الموظف اختلس نحو 11دفتر بنزين، فجرى إحالته للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.