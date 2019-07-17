"استئناف القاهرة": إدارة جنائية مستقلة في طرة تختص بقضايا الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قرر المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، إنشاء إدارة جنائية مستقلة تسند اليها كافة الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بنظر قضايا الإرهاب، بمقر مجمع محاكم طرة بالقاهرة، يعهد إليها كافة قضايا الإرهاب وكل ما يستلزمه سير العمل من مهمات وأدوات وخدمات معاونة.

وتضمن القرار إسناد الإشراف على المأمورية الي المستشار محمد شرين فهمي الرئيس بالمحكمة، عضو المكتب الفني، إشرافاً كاملا بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة مع إعطائه كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس المحكمة بتحديد أدوار الانعقاد وتواريخ الجلسات.

ويشرف المستشار "شيرين" أيضًا، على تحديد جلسات تجديد الحبس وتحديد جلسات إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية الصادرة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن دوائر الإرهاب وكل ما من شأنه تحقيق صالح العمل وسرعة الفصل في القضايا، واختيار موظفي القلم الكتابي بكافة تخصصاته طبقا لمعيار حسن السمعة والكفاءة والمظهر اللائق.