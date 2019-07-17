مدبولي يكشف عن زيادة سنوية بالمعاشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية التأمينات والمعاشات وصلت ١٦٠.٥ مليار جنيه سنويا.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك زيادة سنوية في المعاشات بنسبة ٥.٧ ٪، كاشفا أن ميزانية المعاشات ترتفع إلى تريليون جنيه .

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وأشار رئيس الوزراء، إلى زيادة بند الاستثمارات بنسبة ٤٠٪ هذا العام ليصبح ١٤٠ مليار جنيه بدلا من ١٠٠ مليار جنيه، في موازنة 2019- 2020.

ولفت إلى أن الحكومة منذ أن قدمت الموازنة للبرلمان، لم يطلب منها تعديل أي بند فيها، مشيرًا إلى أن ما تم تقديمه هو ما تم الانتهاء منه.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع تنفيذ الإنفاق بالموازنة ووجه بترشيده.