الوطنية للإعلام تكشف عن تعاون مع جامبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه فى إطار تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين مصر دول القارة الافريقية استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وزير الاعلام والاتصالات بدولة جامبيا إبريما صلاح والوفد المرافق له.
وحسب بيان، الأربعاء، بحث الجانبان سبل تعزيز وتنشيط التعاون في مختلف المجالات الاعلامية مهنياً واقتصادياً ومناقشة تفعيل مذكرة تفاهم تتضمن تبادل خبرات ونقل تقنيات إعلامية حديثة من الوطنية للإعلام لوزارة الإعلام بدولة جامبيا من خلال التدريب المتواصل وأيضا التبادل الإخباري والبرامجي.
كما تطرق اللقاء إلى التنسيق حول القضايا الإعلامية المشتركة بين الجانبين لتحقيق التواصل بين الدول الأفريقية ومردودها الاجتماعي والاقتصادي.
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