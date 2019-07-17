رئيس الوزراء: نستهدف زيادة معدل النمو لأكثر من 6% في الموازنة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي أعلن دراسة ملف مصر في ٢٤ يوليو الجاري، لصرف الدفعة الأخيرة من القرض بقيمة ٢ مليار دولار .

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الأربعاء، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018/2019، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، ويعد واحداً من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، مضيفاً" نستهدف الوصول بمعدلات نمو فى موازنة 2019/2020، إلى أكثر من 6%.

وأشار مدبولي إلى أن مصر أصبحت أيقونة الدول التي نجحت في اتخاذ مسار اقتصادي ناجح، بعكس عدد من الدول الأخرى، لافتا إلى أن مصر شهدت خلال الأيام النصية انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري، عكس ما كان يتداول، مؤكدا أن الجنيه بدأ يستعيد قوته أمام الدولار .