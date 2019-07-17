مدبولي يشهد توقيع خطاب نوايا بين وزير الاتصالات ونظيره الجامبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع خطاب نوايا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ووزارة المعلومات والبنية التحتية للاتصالات بجمهورية جامبيا، بشأن التعاون في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووقع خطاب النوايا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإبريما سيلاه، وزير المعلومات والبنية التحتية للاتصالات بجمهورية جامبيا.

وصرح وزير الاتصالات، بأن التوقيع يأتي في إطار زيارة الوزير الجامبي على رأس وفد رفيع المستوى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الخبرات والإمكانات فيما يخص مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن هذا التنسيق يتسق وتوجه الدولة الدائم نحو دعم البلدان الأفريقية لاسيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام.

وأوضح طلعت أن الاتفاق يشمل التعاون في الخدمات البريدية، والسياسات والأدوات التنظيمية، وبرامج بناء القدرات، والتحول الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والمناطق التكنولوجية، والأمن السيبراني، وفرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، وتبلغ مدة العمل بخطاب النوايا عامين.

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وأضاف أن الزيارة شهدت أيضاً التعاون بين هيئتي البريد المصري والجامبي، لتقديم الدعم في مجال البيانات الجغرافية لدولة جامبيا، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق بين البلدين على توسيع مجالات التعاون وتبادل الزيارات للمسئولين والخبراء لبحث الفرص المتاحة للاستفادة منها.

وأكد وزير الاتصالات أنه ونظيره الجامبي متفقان على ضرورة تفعيل هذه الاتفاقية وتحويلها إلى مبادرات ومشاريع يستفيد منها الشعبان.

من جانبه، أشاد الوزير الجامبي بالعلاقات الوثيقة بين الرئيس الجامبي والرئيس المصري، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع الجانب الجامبي، في ضوء الفرص الراهنة في القارة الأفريقية، وعبر عن امتنانه بالحفاوة التي لاقاها في مصر، وأشاد بالمجالات التي تم الاتفاق عليها لتبادل الخبرات والإمكانات؛ لاسيما في مجال الأمن السيبراني، والمناطق التكنولوجية، وكذا التعاون مع البريد.

كما تطرق الوزير الجامبي إلى زيارته أمس وبصحبته نظيره المصري، للأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، المنشأة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تستضيف هذا الأسبوع وفداً من ذوي الاحتياجات الخاصة من بلدان أفريقية، وشهد الوزير هذه التجربة ويتطلع لإرسال بعض ذوي الاحتياجات الخاصة من دولة جامبيا إلى مصر للاستفادة من الإمكانات التي توفرها الأكاديمية.