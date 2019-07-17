أخبار مصر | متحدث البرلمان يطالب الحكومة بدعم جامعة القاهرة لاستمرار تحقيق إنجازاتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان يطالب الحكومة بدعم جامعة القاهرة لاستمرار تحقيق إنجازاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، وكيل لجنة القيم بالبرلمان، رئيس حزب الحرية، التحية للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ولجميع قيادات واعضاء هيئة التدريس بالجامعة على تكريمه ومنحه درع جامعة القاهرة له واستقباله الحافل لشخصه.

وقال "حسب الله ": "لم أكن أتصور ان طالبات وطلاب جامعة القاهرة بهذه العقول الواعية والفاهمة لكل الأوضاع السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية داخل الدولة المصرية الا من خلال الحوار المباشر الذى دار بيننا كما تأكدت ان طالبات وطلاب هذه الجامعة العريقة على وعى وإدراك كاملين بجميع المخاطر والتحديات والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا وأنهم يؤيدون تأييدا تاما سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى داخليا وخارجيا ويؤيدون ويدعمون أيضا جهود صقور قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية فى مواجهة الارهاب والارهابيين.

وتوجه الدكتور صلاح حسب الله بكل الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت ورفاقه الأبطال المقاتلين لدعم العلم من قيادات واعضاء هيئة التدريس على جهودهم المخلصة فى توعية وتثقيف طالبات وطلاب الجامعة، مُؤكدًا ان الجهود المخلصة لكتيبة جامعة القاهرة بقيادة الدكتور محمد عثمان الخشت كانت لها اثارها الإيجابية الكبيرة فى تقدم جامعة القاهرة على جامعات أوروبية وامريكية لتحتل مراكز عالمية مرموقة تجعل الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية يشعر بسعادة غامرة بتفوق جامعة القاهرة عالميا.

وطالب الدكتور صلاح حسب الله، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور محمد معيط وزير المالية ومن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بصفة خاصة بتقديم جميع انواع الدعم لجامعة القاهرة حتى تستمر فى تحقيق النجاح والإنجازات العالمية التى سيكون لها دورها الكبير والإيجابي فى مساندة جهود الدولة فى تنفيذ ودعم الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة بقيادة الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد