أخبار مصر | تعاون إعلامي بين مصر وجامبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعاون إعلامي بين مصر وجامبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وزير الإعلام والاتصالات بدولة جامبيا إبريما صلاح والوفد المرافق له؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين مصر دول القارة الأفريقية.

وبحث الجانبان سُبل تعزيز وتنشيط التعاون في مختلف المجالات الاعلامية مهنيًا واقتصاديًا، ومناقشة تفعيل مذكرة تفاهم، تتضمن تبادل خبرات ونقل تقنيات إعلامية حديثة من الوطنية للإعلام لوزارة الإعلام بدولة جامبيا، وذلك من خلال التدريب المتواصل، وأيضًا التبادل الإخباري والبرامجي.

كما تطرق اللقاء إلى التنسيق حول القضايا الإعلامية المشتركة بين الجانبين؛ لتحقيق التواصل بين الدول الأفريقية، ومردودها الاجتماعي والاقتصادي.