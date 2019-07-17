أخبار مصر | رئيس "سياحة النواب" يشيد بقرار إعادة افتتاح استراحة السادات :"من أهم العالم السياحية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "سياحة النواب" يشيد بقرار إعادة افتتاح استراحة السادات :"من أهم العالم السياحية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بقرار إعادة افتتاح الاستراحة الشهيرة للرئيس الراحل محمد أنور السادات بمنطقة "وادى الراحة" في سانت كاترين كمتحف وطني ومزار تاريخي وسياحي.

وقال "صدقى" إن هذه الاستراحة التي بها العديد من مقتنيات الرئيس الراحل السادات ستكون واحدة من أهم المعالم الأثرية والسياحية داخل مدينة سانت كاترين، مشيدا بجهود الحكومة بإعادة تحديث وتطوير هذه الاستراحة التي عانت لسنوات طويلة من الإهمال وعوامل التعرية التى طالت أغلب أركانها وتم إغلاقها، مؤكدًا أن عودة استراحة السادات للحياة من جديد سيكون لها آثاره الإيجابية على زيارة المصريين والسياح الأجانب لها، مطالبا بوضعها على خريطة السياحة لكل زائرى مدينة سانت كاترين.

ووجه النائب التحية للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على جهوده الكبيرة والتى أسفرت عن نجاحات كبيرة فى جذب السياحة العالمية لمدينة السلام شرم الشيخ المصرية، مؤكدا أن التطوير والتحديث الذى تم على أرض شرم الشيخ جعل السياح يتوافدون إليها من مختلف دول العالم.