أخبار مصر | "شكاوى النواب" تعد تقريرا حول انجازاتها بدور الانعقاد الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شكاوى النواب" تعد تقريرا حول انجازاتها بدور الانعقاد الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعدت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، تقريرا عن حصاد أعمالها وإنجازاتها خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس والذي تم فضه واختتام جلساته يوم الإثنين الماضى 15 يوليو الجارى.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أنها عقدت عدد 113 اجتماعا خلال دور الانعقاد الرابع، وأعدت 920 تقريرا بشأن الموضوعات التى ناقشتها وعرضت هذه التقارير على المجلس فى الجلسات العامة وتم إحالتها للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، مُشيرة إلى أنها ناقشت ما يقرب من 1500 اقتراحا برغبة أعدت تقارير بشأن 911 اقتراحا منها اعتمدها المجلس فى الجلسات العامة، و9 اقتراحات بقوانين.

وتضمنت الاقتراحات برغبة التى ناقشتها اللجنة مشروعات خدمية للمواطنين فى مختلف المحافظات مثل مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى والكهرباء، ومشروعات الطرق والكبارى، وإحلال وتجديد وإنشاء مدارس ومستشفيات، وإنشاء مكاتب بريد ومجمعات خدمية.