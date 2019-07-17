أخبار مصر | الفريق محمد فريد يلتقي رئيس الأركان المشتركة السودانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفريق محمد فريد يلتقي رئيس الأركان المشتركة السودانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر رئيس الأركان المشتركة السودانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية لحضور الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية /السودانية والذي تستضيفه القاهرة.

وتناول اللقاء، سبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، واستمرار جهود العمل المشترك لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة كافة أعمال التسلل والتهريب.

وترأس رئيسي الأركان الجلسة الختامية للاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية/السودانية لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية.

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وأكد رئيس الأركان المشتركة السودانية، على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والسودان، مشيداً بجهود القيادة السياسية المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية في كافة دول القارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقي لعام 2019.

ومن جانبه أكد الفريق محمد فريد على تطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التى تواجهها المنطقة، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون فى كافة الموضوعات العسكرية والأمنية، في إطار العلاقات الإستراتيجية القوية بين البلدين.

حضر اللقاء، عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.