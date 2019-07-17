أخبار مصر | "الصيادلة" تشكر وزير شئون البرلمان لتبني وجهة نظرها بشأن قانون الإيجارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة" تشكر وزير شئون البرلمان لتبني وجهة نظرها بشأن قانون الإيجارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتقدم نقابة الصيادلة بخالص الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب الذين تبنوا وجهة نظر النقابة بشأن تطبيق قانون الايجارات علي المؤسسات الاعتبارية فقط وذلك خلال جلسات مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب.

ودعت النقابة وزير شئون مجلس النواب وأعضاء البرلمان إلى التمسك بمشروع القانون المقدم من الحكومة اذا تم مناقشتة مرة أخرى فى دور الانعقاد القادم بمجلس النواب.

وأوضحت النقابة أن استثناء الأشخاص الطبيعيين حماية لأكثر من 50 ألف صيدلية كانوا مهددين بالغاء رخص صيدلياتهم، حيث ان المؤسسات الصيدلية يحكمها القانون الذي يشترط مسافة 100 متر كمسافة قانونية بين كل صيدلية وأخرى، فلا يجوز تغيير المحل التجاري الكائنة به الصيدلية لمحل أخر مثل باقي المهن حيث أنه بتغيير المحل تسقط رخصة الصيدلية.

الجدير بالذكر أن نقابة الصيادلة قد أرسلت مذكرة للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وتواصلت مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب فى كافة المحافظات لمطالبتهم باستثناء عقود الصيدليات المؤجرة والتي تقدم خدمة عامة ويشترط القانون لترخيصها اشتراطات خاصة مثل مساحتها والمسافة بين كل صيدلية وأخرى.