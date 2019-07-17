أخبار مصر | "مدبولي": الحكومة حققت ما قد يكون أحلامًا بعيدة المنال عن الحكومات السابقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي": الحكومة حققت ما قد يكون أحلامًا بعيدة المنال عن الحكومات السابقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة حققت ما قد يكون أحلامًا بعيدة المنال عن الحكومات السابقة وهذا لم يكن ليتحقق لولا دعم القيادة السياسية وتفهم المواطن، مؤكدا أن الحكومة تستهدف تحقيق المزيد.

ووجه رسالته للمواطن، قائلا: "المواطن كان يتحدث عن بعض الدول المتقدمة ويقول: «عايزين نبقى زي الدول دي»"، ووجه رئيس الوزراء رسالته للمواطن وقال: «هنكون إن شاء الله».

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وتابع رئيس الوزراء أن المواطن قد يتساءل ماذا يعود عليه من الأرقام التي نتحدث عنها في الموازنة والإجابة بدءا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن الدعم لم يكن الهدف مجرد توفير مبالغ ولكن إتاحة قدرة للاتجاه إلى برامج تخدم المواطن وبسبب تلك الإجراءات تمكنت الحكومة من زيادة مخصصات الأجور أكثر من 30 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور واستمرار وزيادة دعم السلع التموينية رغم ارتفاع أسعار القمح عالميا .

وقال رئيس الوزراء أن إيرادات الحكومة تجاوزت مصروفاتها مع تجنب خدمة الدين والفوائد بقيمة 104 مليارات جنيه، أى ما يوازي فائض أولي بنسبة 2% لأول مرة .

وأضاف أن موازنة العام المالي الجديد تشهد زيادة في الاستثمارات بنسبة 40% لتبلغ 140 مليار جنيه تصرف في الصرف الصحي والطرق والخدمات للمواطنين .