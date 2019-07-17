أخبار مصر | "عبدالغفار": الحكومة وافقت على إنشاء 3 كليات تكنولوجية بـ"القاهرة والدلتا وبني سويف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالغفار": الحكومة وافقت على إنشاء 3 كليات تكنولوجية بـ"القاهرة والدلتا وبني سويف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عن صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1647 لسنة 2019 بإنشاء كل من: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بهذه الكليات فى شهر سبتمبر المقبل، وذلك للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني نظام الثلاث سنوات، والخمس سنوات والمعاهد الفنية وطلاب الثانوية العامة بعد اجتياز اختبارات القبول، والتي بدأت لطلاب الثانوية العامة اعتبارا من السبت الماضي وتستمر حتى 20 يوليو الجاري ثم يعقبها طلاب الشهادات الفنيه.

وتتكون الاختبارات من ثلاثة أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلي، وجزء للمعلومات العامة في الرياضيات، وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف، ويبلغ عدد الأسئلة ٥٠ سؤالا اختياريا من بين متعدد، ويشترط للنجاح الحصول على نسبة ٦٠% من الدرجة النهائية.

يذكر أن الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة ٢٠% من إجمالي عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، و نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة.

وتتضمن كل كلية عدد من البرامج الدراسية التى ستبدأ هذا العام وهي:

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كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية في برامج (تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأوتوترونكس، والميكاترونكس).

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية في برامج (تكنولوجيا المعلومات، الأوتوترونكس، الميكاترونكس).

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية في برامج (تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس).

ومن الجدير بالذكر أن مدة الدراسة بهذه الكليات تمتد لأربع سنوات (٢+٢) وتتيح للطالب بعد أول عامين الحصول علي دبلوم مهني فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل، أو استكمال العامين للحصول علي درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة بهذه الجامعات ستكون بمصروفات مع تقديم عدد من المنح للطلاب المتفوقين والمتميزيين.