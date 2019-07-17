أخبار مصر | محمد دهمش: الطبيب المحجري يمنع شحنات بملايين وراتبه 1500 جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد دهمش: الطبيب المحجري يمنع شحنات بملايين وراتبه 1500 جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد دهمش، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن راتب الطبيب البيطري المحجري لا يتخطى 1500 جنيه في الشهر، فكيف لشخص يمنع رسائل لحوم فاسدة بملايين الجنيهات وراتبه بهذا الشكل، مؤكدا اننا نترك الطبيب البيطري لشيطان نفسه وضعاف النفوس ونهدم صحة المواطنين دون أن نشعر إذا تمت الموافقة على دخول أي شحنات أغذية غير صالحة للاستخدام الأدمي.

وأوضح «دهمش»، أن نقابة العامة للأطباء البيطريين تسعى جاهدا في تنمية موارد الدكتور البيطري المحجري بالتنسيق مع الجهات المهنية بالدولة، أما بالنسبة للهيئة العامة للخدمات البيطرية فهي هيئة حكومية محدودة ومقيدة بقوانين دولة، فهناك ما يقرب من 600 طبيب بيطري هم المسئولين عن 42 محجر بأرجاء مصر كلها.

كما تطرق عضو مجلس النقابة إلى مشكلة أخرى وهي إلغاء لجان السفر وهي بدورها كانت تقوم بفحص رسائل اللحوم والداوجن من مصدرها قبل استيردها، حيث أوضح أنه كان يوجد استراتيجية بالمحاجر البيطرية بأن هناك لجان سفر من الأطباء البطريين لفحص المواد المستورة قبل شحنها إلى مصر ولكن تم الغاءها من قبل وزير الزراعة بعد ضغط كبير من المستوردين.

وأكد علي أمنيته في إعادة النظر في عودة لجان السفر مرة أخرى التي تساعد في منع الأمراض في الغذاء الحيواني من المصدر، لانه لا يوجد امكانيات متاحة للطبيب البيطري داخل الموانيء ليستطيع إتمام مهام عمله على أكمل وجه إنما يحاولون جاهدا فعل ما في استطاعتهم لمنع الأمراض قائلا: «الأطباء في المحاجر بيعملوا من الفسيخ شربات».