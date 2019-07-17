أخبار مصر | "التضامن": الإصلاح في منظومة التأمينات يسير على كافة الاتجاهات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": الإصلاح في منظومة التأمينات يسير على كافة الاتجاهات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن أن الإصلاحات الاقتصادية والنتائج التي نجحت الحكومة في تحقيقها في الأداء المالي بالموازنة هي التي مكنتهم من زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة مليار جنيه لتصبح 18.5 مليار جنيه بدلا من 17.5 مليار جنيه .

وذكرت أن عدد الأسر المستفيدة ارتفع من 1.5 مليون أسرة في 2014 إلى 3.5 مليون أسرة ، ويتم المراجعة شهريا لكل المستفيدين وإضافة المستحقين واستبعاد من تتغير ظروفهم الاقتصادية .

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وتحدثت وزيرة التضامن عن التشابكات المالية التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بالعمل على إنهائها بشأن صناديق التأمينات والمعاشات ، وقالت خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده رئيس الوزراء لعرض نتائج الأداء المالي للعام 2018/2019 قالت وزيرة التضامن أنهم عملوا على قضية التشابكات المالية مع وزارة المالية على مدى 4 سنوات وتم حصر كافة المديونيات كانت نتيجة الحصر وصول حجم هذه المديونيات إلى 898 مليار و744 مليون جنيه وسيتم سدادها بفوائدها من وزارة المالية إلى هيئة التأمينات والمعاشات وهذا سيتم بموجب القانون الجديد الذي تم الموافقة عليه .

وقالت أن هذا العمل خضع لأكثر عن فحص اكتواري وتم المراجعة مع الجهاز المركزي للمحاسبات وايضا مجلس الدولة اطلع على اتفاقية فض التشابكات .

وقالت أن الإصلاح في منظومة التأمينات يسير على كافة الاتجاهات بدءا من الإصلاح التشريعي وحتى ضم صندوقي التأمينات والإصلاح الهيكلي للمنظومة كاملة .