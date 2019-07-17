أخبار مصر | 'استقلال الصحافة': نأسف لما تتعرض له المهنة من ادعاءات بأنها فقدت قيمتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'استقلال الصحافة': نأسف لما تتعرض له المهنة من ادعاءات بأنها فقدت قيمتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار "العدل" في بيان له، إلى أن الصحافة والإعلام، لعبت أدوارًا إيجابية، ولا تزال، وعبر تاريخها، الذى يمتد إلى قرون من الزمان، فساهمت فى التحرر الوطنى، وفى هزيمة الأعداء، وقوى الشر، فهى أحد أعمدة بناء، وتقدم الدول.
وأكد "العدل" أن المشاكل التى تتعرض لها المهنة، ترجع فى جزء كبير من أسبابها، إلى الخروج عن مقتضياتها، وأدبياتها، ومواثيقها، وقوانينها المنظمة، واستخدامها وسيلة تحقيق نفع خاص، مع تجاهل الصالح العام.
ودعا "العدل" أبناء المهنة، والقائمين عليها، وبدلا من التقليل من شأنها، والحد من دورها، إلى دراسة أسباب المشاكل التى تواجه المهنة، والعمل على إزالة أسبابها، والارتقاء بها، بالعودة إلى الممارسات المهنية الأصيلة، والاختيار الصحيح لعناصرها، وتنقيتها من الشوائب العالقة بها، بفعل ممارسات خاطئة، من جانب بعض الجهات المسئولة عنها، رسمية وخدمية، وبعض المشتغلين بها.