أخبار مصر | 'استقلال الصحافة': نأسف لما تتعرض له المهنة من ادعاءات بأنها فقدت قيمتها

وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، أن الصحافة، والإعلام، ورغم ما تتعرض له من مشاكل وتحديات، تظل مهنة سامية، تساهم فى بناء الأمم، وتشكيل ثقافتها ومعارفها، وتساعد فى اتخاذ القرار العام، بما يخدم المجتمعات، والدول.

وأشار "العدل" في بيان له، إلى أن الصحافة والإعلام، لعبت أدوارًا إيجابية، ولا تزال، وعبر تاريخها، الذى يمتد إلى قرون من الزمان، فساهمت فى التحرر الوطنى، وفى هزيمة الأعداء، وقوى الشر، فهى أحد أعمدة بناء، وتقدم الدول.

وأكد "العدل" أن المشاكل التى تتعرض لها المهنة، ترجع فى جزء كبير من أسبابها، إلى الخروج عن مقتضياتها، وأدبياتها، ومواثيقها، وقوانينها المنظمة، واستخدامها وسيلة تحقيق نفع خاص، مع تجاهل الصالح العام.

ودعا "العدل" أبناء المهنة، والقائمين عليها، وبدلا من التقليل من شأنها، والحد من دورها، إلى دراسة أسباب المشاكل التى تواجه المهنة، والعمل على إزالة أسبابها، والارتقاء بها، بالعودة إلى الممارسات المهنية الأصيلة، والاختيار الصحيح لعناصرها، وتنقيتها من الشوائب العالقة بها، بفعل ممارسات خاطئة، من جانب بعض الجهات المسئولة عنها، رسمية وخدمية، وبعض المشتغلين بها.