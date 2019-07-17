أخبار مصر | "الاتصالات": توقيع بروتوكول مع جامبيا خطوة للتقارب مع الدول الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الاتصالات": توقيع بروتوكول مع جامبيا خطوة للتقارب مع الدول الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن توقيع البرتوكول بين مصر وجامبيا خطوة مهمة للتقارب مع جيرانها بالدول الأفريقية، لافتا إلى أن الاتفاق يشمل العديد من المجالات من بينها التعاون في بناء الخبرات وتنمية المهارات والتعاون بين هيئه البريد والتحول الرقمي بين الدولتين.

وتابع وزير الاتصالات، خلال موتمر صحفي عقب توقيع البروتكول بين مصر وجامبيا، أن الوزير الجامبي اشاد بالعديد منرالمشروعات الاتصالات بمصر واتفقنا علي تفعيل الاتفاقيه لاستفاده منها بين الشعبين المصري والجامبي.

وقال إن وزير الاتصالات الجامبي رحب بالحفاوه التي وجدها في مصر، لافتا إلى أن البريد المصري سيمد البريد الجامبي لرفع كفاءته.