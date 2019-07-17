أخبار مصر | محافظ الجيزة لنظيره البغدادي: نتطلع لتعميق الروابط بين مصر والعراق‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة لنظيره البغدادي: نتطلع لتعميق الروابط بين مصر والعراق‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم بديوان عام المحافظة رئيس مجلس محافظة بغداد رياض ناصر العضاض، لبحث سبل التعاون بين البلدين والاستفادة من التجارب الناجحة بمحافظة الجيزة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي ومنظومة النظافة التي يتم تنفيذها بالجيزة.

وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ برياض والوفد المرافق له معبراً عن سعادته بالزيارة، وتطلعه لبدء مرحلة جديدة من التعاون ترقى لعمق الروابط بين الشعبين المصري والعراقي.

وأضاف المحافظ أن مصر والعراق دولتين أصحاب حضارات عريقة، ومن المؤكد أن كلا الجانبين لديه الكثير من الخبرات ليستفيد منه الجانب الأخر مشيداً بحجم التعاون السابق بين البلدين بشتى المجالات.

واستعرض المحافظ خطة المحافظة ودورها في مواجهة مخالفات المباني ومتابعة ملفات الصحة والتعليم والتخلص من مشكلة القمامة والمشاريع الجاري تنفيذها بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي وخدمة القري الاكثر احتياجاً.

وأكد المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حريص على الاهتمام بمصلحة المواطن والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الإدارة المحلية، التي تتمثل في البنية التحتية وفتح محاور مرورية جديدة وتدعيم المناطق المحرومة بالمرافق والتخلص الامن من مخلفات القمامة ودراسة اعادة تدويرها في انتاج التيار الكهربائي.

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ولفت إلى أن الدولة حريصة على تحقيق حياة كريمة للمواطنين وتقديم الخدمات و سبل الدعم والراحة، مشيراً انه جاري استثمار 13 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وقد تم الانتهاء من ضخ 250 الف م3مياة بالقطاع الجنوبي والشمالي بالمحافظة ومن المقرر خلال لعام المالي الجاري ضخ 250 الف م3 اخري.

وأضاف أنه جاري تطوير محطة صرف صحي ابو رواش بتكلفة 5 مليار جنيه، موضحاً بانها تعد اهم مشروعات الصرف الصحي لكونها من اكبر المحطات التي ستعمل علي حل مشكلة مصرف الرهاوي والمشكلات بفرع رشيد.

وأشار إلى أن الدولة تسعى للوصول بمعالجة مياه الصرف الصحي الي المعالجة الثنائية المطورة والمعالجة الثلاثية لاستغلالها في زراعة الاشجار الي جانب انه جاري العمل علي خدمة 29 قرية بالصرف الصحي بالقطاع الجنوبي بالمحافظة فضلاً عن تطوير منظومة الصحة والتعليم ورفع كفاءة الطرق.

وأضاف المحافظ أنه يتم رفع يومياً حوالي 6 آلاف طن مخلفات قمامة نقلها الي المقالب العمومية حتي يتم فصل المخلفات الصلبة عن المخلفات العضوية لقيام المصانع باعادة تدويرها قبل التخلص منها ودفنها في المدافن الصحية بطريقة آمنة وصحية.

ومن جانبه أشاد رياض بخطة الدولة المصرية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري وحل مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي وكيفية التخلص الامن من مخلفات القمامة واعادة تدويرها مرة أخرى، إلى جانب استخدامها في انتاج الطاقة، مشيراً إلى إعجابه بالخطط التى تجريها المحافظة لتحسين شبكات الطرق والمرافق معبراً عن تطلعه لمساهمة المحافظة فى تدريب الكوادر العراقية المشاركة فى إعمار دولة العراق فى تلك المجالات واعداد وتدريب العاملين بإدارات الحكم المحلي في البلدين من خلال تبادل وايفاد البعثات بين مصر والعراق ومشاركة شركات القطاع العام والخاص المصرية فى خطط إعادة الإعمار.

حضر اللقاء الدكتورة لمياء عبدالقادر نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد ومنصور بدوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة.