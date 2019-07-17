أخبار مصر | رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية إنشاء نادي رولان جاروس للتنس بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية إنشاء نادي رولان جاروس للتنس بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية بين وزارة الاتصالات المصرية ووزارة الاتصالات لدولة جامبيا في كافة مجالات الاتصالات.

كما شهد أيضا توقيع بروتكول بين هيئة البريد وجهاز تنيمة المشروعات الصغيرة لتفعيل الدور التنسيقي وخدمات لجهاز تنمية المشروعات في كافة أرجاء القطر المصري لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتيح الاستفادة لاصحاب المشروعات من خدمات الذي يقدمها البريد.

وشهد مدبولي توقيع اتفاق إنشاء نادى وأكاديمية رولان جاروس للتنس فى مصر.

وسيتم تنفيذ النادى والأكاديمية، والفندق فى مدينة 6 أكتوبر، وهى آخر منطقة ترى الأهرامات مباشرة.