مصر | إدارة جنائية مستقلة جديدة لنظر قضايا الإرهاب بمقر مجمع محاكم طره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة جنائية مستقلة جديدة لنظر قضايا الإرهاب بمقر مجمع محاكم طره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، إنشاء إدارة جنائية مستقلة تسند إليها كافة الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بنظر قضايا الإرهاب، بمقر مجمع محاكم طره بالقاهرة، يعهد إليها كافة قضايا الإرهاب وكل ما يستلزمه سير العمل من مهمات وأدوات وخدمات معاونة.

وتضمن القرار إسناد الإشراف على المأمورية الي المستشار محمد شرين فهمي الرئيس بالمحكمة ، عضو المكتب الفني ، إشرافاً كاملا بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة مع آعطائه كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس المحكمة بتحديد ادوار الانعقاد وتواريخ الجلسات وتحديد جلسات تجديد الحبس وتحديد جلسات اعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية الصادرة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن دوائر الإرهاب وكل ما من شأنه تحقيق صالح العمل وسرعة الفصل في القضايا واختيار موظفي القلم الكتابي بكافة تخصصاته طبقا لمعيار حسن السمعة والكفاءة والمظهر اللائق.