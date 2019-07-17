مصر | النيابة تستمع إلى أقوال فنيين تشريح بواقعة تبديل جثتي فتاتين بمشرحة زينهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستمع إلى أقوال فنيين تشريح بواقعة تبديل جثتي فتاتين بمشرحة زينهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمع نيابة حوادث جنوب القاهرة، إلى أقوال أحمد الرفاعي ومحمود عبد الفتاح فنيين تشريح في واقعة تبديل جثتي فتاتتين ليبية وأريترية بالخطا.

وكما طالبت تحريات المباحث حول واقعة تبديل جثتين لفتاتين، داخل مشرحة زينهم، كما طلبت ضبط وإحضار باقي المتهمين لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وكانت أجرت النيابة العامة التحقيق مع كل من الدكتور أيمن حسان مدير عدد من مسئولي التشريح في مشرحة زينهم لتورطهم فيتبديل جثة فتاه ليبية.

وكشفت التحقيقات عن أنه أثناء قيام محسن نصر حانوتي سفارة إريتيريا بالقاهرة باستلام جثة فتاه إريترية 18 سنة.

وتبين أن الجثة تم تسليمها إلى محمد العريف حانوتي سفارة ليبيا عن طريق الخطأ وتم سفرها إلى دولة ليبيا، وتبين أن السلطات الليبية تحفظت على الجثة في إحدى المستشفيات الليبية تحت تصرف النيابة العامة الليبية، والتي فتحت تحقيقا في الواقعة.

