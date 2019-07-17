مصر | إحالة تاجر بتهمة وفاة طفل صعقًا بالكهرباء في حمام السباحة بالمرج لـ"الجنح"

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أمرت نيابة المرج برئاسة أحمد شديد، بإحالة مالك حمام سباحة شعبي للمحاكمة العاجلة، بتهمة غرق طفل صعقا بالكهرباء.

وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل الخطأ.

وتعود البداية بتلقي قسم شرطة المرج، بلاغًا بوفاة طفل صعقا بالكهرباء داخل حمام سباحة شعبي، أنشأه تاجر داخل قطعة أرض فضاء لتأجيره للأطفال.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجني عليه طفل يبلغ من العمر 14 سنة خرج من حمام السباحة ووقع على سلك كهرباء موصل بثلاجة مشروبات غازية، مما أدى إلى وفاته في الحال نتيجة صعقه بالكهرباء.