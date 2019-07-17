مصر | "أراد الشرب فضربوه حتى الموت".. حبس متهم جديد بواقعة قتل "ماسح سيارات عابدين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أراد الشرب فضربوه حتى الموت".. حبس متهم جديد بواقعة قتل "ماسح سيارات عابدين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة عابدين، بحبس المتهم الرابع في واقعة قتل ماسح سيارات بعد سرقته عبوة مياه غازية بشارع عدلي بمنطقة عابدين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والمتورط فيها 3 آخرين أيضًا.

وجاء ذلك تنفيذًا لقرار النيابة بضبط وإحضار المتهم الرابع عقب تفريغ كاميرات المراقبة، وبيان اشتراك مع المتهمين في التعدي على المجنى عليه.

وجاء في تحقيقات النيابة أن الجثة بها آثار تعذيب وكدمات متفرقة بالجسم، ولكن سبب الوفاة يحتمل أن يكون انفجار فى الأعضاء الداخلية مما تسبب فى نزيف دموي داخلي أدي الي الوفاة، وتم التحفظ على الجثمان، وتكليف فريق من الطب الشرعى بتشريح الجثة وإعداد تقرير عن سبب الوفاة ووقتها وملابساتها.

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وتعود البداية عندما تلقي الرائد مصطفى البلتاجي، رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا من شرطة النجدة بوجود متوفى بشارع عدلي، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب يعمل في مسح السيارات بالشارع، وبه كدمات وآثار ضرب بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقلها إلى المشرحة.

وبإجراء التحريات دلت أنه أثناء قيام المجني عليه بسرقة عبوة مياه غازية من أحد الأكشاك لاحظه صاحب الكشك، وأمسك به واعتدى عليه بمساعدة شخصين آخرين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتوالت النيابة العامة للتحقيق.

