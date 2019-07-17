شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يبحث مع وفد روسي مجالات التعاون الأكاديمي المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فاريت موخاميتشين، نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالبرلمان الروسي، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية الروسية المصرية، والوفد المرافق، وذلك في إطار بحث التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الروسية في المجالات الأكاديمية المختلفة.

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وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، أن العلاقات المصرية الروسية استراتيجية في كل المجالات، وجزء منها هي علاقات التعاون في مجال التعليم عبر التبادل الأكاديمي والبحثي، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تهتم بالانفتاح على العالم، وذلك للوصول بالطالب المصري إلى مستوى دولي من خلال البرامج الأكاديمية المشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة بتقدم الجامعات الروسية، معربًا عن ترحيبه بتوقيع اتفاقيات ودرجات علمية مشتركة بينها وبين جامعة القاهرة، والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا وعلوم الحياة والزراعة.

وأشاد فاريت موخاميتشين بالعلاقات المتميزة بين مصر وروسيا والتعاون بين البلدين الذي دخل مرحلة الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، مما يتيح الفرصة لتطوير العلاقات بين البلدين لآفاق أوسع، موضحًا جاهزية الجانب الروسي لتوقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي القاهرة وقازان الفيدرالية الروسية في المجالات الأكاديمية والبحثية، ودعم أنشطة وحدة الدراسات الروسية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، مؤكدًا أن هذا التعاون سيتيح فرصًا جديدة وكبيرة لإجراء البحوث المشتركة والتبادل الأكاديمي والطلابي.