شكرا لقرائتكم خبر عن «محرز» تتفقد أعمال الحملة القومية الثانية ضد «القلاعية والمتصدع» بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في جوله مفاجئة، تفقدت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الأربعاء، أعمال الحملة القومية الثانية ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، التي شهدتها قري مراكز محافظة كفرالشيخ، للحفاظ علة الثروة الحيوانية والداجنة، وبذل كل الجهد للحفاظ عليها وتنميتها من خلال السيطرة على الأمراض الوبائية بالمحافظة، والتي بدأت في ٢٢ يونيو ٢٠١٩م والمقرر انتهائها في ٨ اغسطس ٢٠١٩م، حيث تم تحصين (١٦٥٧٨٧) رأس ماشية حتي الان بنسبة تحقيق ٧١٪؜ من المستهدف، حيث ان تعداد المحافظة هو (٢٤١٥٥٨) رأس.

وشهدت الدكتورة مني محرز، لجان كمين القرضا ولجان تحصين العرب الرحل في مدخل المحافظة واستمعت إلى المربيين والفلاحين وأصحاب قطعان العرب الرحل، وأعمال تحصين الحيوانات بالحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع والترقيم والتسجيل، وقد أشادت بمجهودات الأطباء والعاملين باللجان وطريقة تعاملهم مع أصحاب الحيوانات، حيث تم اليوم تحصين ٢٤٠ رأس ماشية بهذه اللجان.

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالحكيم أبوإسماعيل، وكيل الوزارة مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، إن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيد والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربيين وأصحاب الحيوانات بتحصينها وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوي مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية، ويتم تحصينها من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً بإقبال المواطنين واستجابتهم للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين، وكذلك التيسير الكبير على المواطنين بالانتقال اليهم سواء في مقار اللجان أو الانتقال اليهم لمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات.