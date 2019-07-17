شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرتا الهجرة والبيئة تصطحبان أبناء المصريين بالخارج لزيارة محمية رأس محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ترافقها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والنائبة نادية هنري، باصطحاب أبناء المصريين بالخارج من الأطفال المشاركين بالمعسكر الذي تنظمه وزارة الهجرة بمدينة شرم الشيخ، في زيارة لمحمية رأس محمد في جنوب سيناء، لرؤية واحدة من أروع بقاع العالم الطبيعية وملامسة طبيعتها الخلابة النقية.

تأتي هذه الرحلة ضمن فعاليات المعسكر الذي تنظمه وزارة الهجرة للعام الثالث على التوالي بمدينة شرم الشيخ لـ 110 أطفال من أبناء المصريين بالخارج للمرحلة العمرية من سن 9 إلى 17 عاما، من عدة دول حول العالم، تضم الولايات المتحدة وإيطاليا والإمارات العربية وكندا وغيرها، وذلك بالتعاون مع شركة «ويل سبرنج» لتنظيم المعسكرات الرياضية.

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من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم إن «تعريف هذه الأجيال الناشئة بما لدى بلدهم مصر من ثروات طبيعية هائلة أمر حتمي، لذلك جئنا بهم لمحمية رأس محمد والتي تمثل المعنى الحقيقي لأروع بقاع الأرض جمالا لما لها من طابع خاص يميزها دون غيرها من المحميات».

ووجهت مكرم حديثها للأطفال مؤكدة على ضرورة أن يفخروا بمصر بلدهم الأم كونها أعرق البلاد عبر التاريخ ويعبرون عن ذلك في مجتمعاتهم ومدارسهم في البلدان التي يشيعون فيها حتى يرى العالم مصر بعيون أطفالها بالخارج.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن محمية رأس محمد أول محمية طبيعية يتم إنشاؤها في مصر، وتم إعلانها رسمياً كمحمية طبيعية عام 1938م، وطورناها حتى وصلت مساحتها لنحو 480 كم، منها 135 كم أراضٍ برية، و345 كم شعاب مرجانية وبيئة مائية.

جدير بالذكر أن المعسكر يأتي ضمن خطة الوزارة الرامية لاستمرار التواصل مع كافة المصريين بالخارج حول العالم، وتعميق الولاء والانتماء، وكذلك ربط أبناء مصر بالخارج بالوطن الأم.

وزيرتا الهجرة والبيئة تصطحبان أبناء المصريين بالخارج لزيارة محمية راس محمد