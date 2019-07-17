شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة القاهرة» يًكرّم مدير «قصر العيني الفرنساوي»: «تقديرًا لجهوده» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس كلية الزراعة بجامعة القاهرة، الأربعاء، منح الدكتور أحمد طه مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي درع الكلية.

وقال الدكتور عمرو مصطفي عميد كلية الزراعة، إن التكريم جاء تقديراً لما قامت به إدارة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد من جهود تهدف إلى الارتقاء بالخدمة الطبية بها خلال العامين الماضيين.

من جانبه، قدم الدكتور أحمد طه الشكر لمجلس كلية الزراعة، مشيرًا إلى أن جهود تطوير المستشفى جاءت بتوجيه من الدكتور محمد عثمان الخت رئيس الجامعة وبجهود كل فريق العمل بالمستشفى من أساتذة وأطباء وهيئة تمريض وإداريين وعاملين، مشيرا إلى أن قصر الفرنساوي سيبذل قصاري جهده الفترة المقبلة لتقديم خدمة طبية على أعلي مستوي.