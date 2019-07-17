شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الزحام على منافذ تظلمات الثانوية بالمحافظات.. و198 مركزًا لـ«الأزهرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني، واصل طلاب الثانوية العامة المتضررون من النتائج في مختلف المحافظات، الأربعاء، التوافد على مقار تلقي التظلمات، وسط حالة من الزحام الشديد من الطلاب وأولياء أمورهم.

في الشرقية، قال رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إن هناك 10 منافذ بالمدرسة لتلقي التظلمات المقدمة لقطاعي المنصورة والإسماعيلية بواقع 5 منافذ لكل قطاع وتم تزويدها بموظفين من أكفأ العناصر المدربة على استقبال الطلاب وتحديد مواعيد فحص التظلمات الخاصة بهم، لافتاً أن عدد طلبات التظلم بلغت 2700 طلب خلال اليوم الأول.

وأكد وكيل أول الوزارة أن المنافذ تبدأ عملها من الثامنة صباحًا إلى الرابعة عصرًا، وتستمر حتى غلق باب التقدم، وأنه في حال تزايد أعداد المتقدمين سيتم فتح منافذ جديدة لاستقبالهم تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم لسرعة إنهاء الإجراءات.

وفي كفرالشيخ، كشف مصدر مسؤول بمديرية التعليم أن حوالي ٥٠٠ طالب وطالبة بمختلف مراكز المحافظة تقدموا بتظلمات من نتيجة بعض المواد، وأن غالبية التظلمات جاءت من الحاصلين على مجاميع مرتفعة بقصد اللحاق بقطار كليات القمة، مشيرًا إلى أن التظلمات بلغت في اليوم الأول ٦٠٠ تظلم.

وأفي بورسعيد، شهدت مديرية التربية والتعليم إقبالا كبيرًا من الطلاب وأولياء أمورهم لتقديم تظلمات.

وقال مصدر بالمديرية إن عدد طلبات التظلمات وصل إلى حوالي ٤٠٠ تظلم من شعبة علمي رياضة وعلوم وأدبي، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد موعد لكل طالب للتوجه إلى الكنترول بالإسماعيلية للإطلاع على صورة من أوراق إجابته والدرجة الممنوحة له ليحدد بدقة سبب تظلمه.

وفي المنيا، واصل الطلاب توافدهم على 6 مراكز لتلقي التظلمات من نتائج بعض المواد. وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جاري رصد عدد التظلمات التي تقدم بها الطلاب أولياء الأمور من خلال المنافذ، داخل المدرسة الثانوية العسكرية بنين بمدينة المنيا، لافتا أنه تم تخصيص 4 منها بالدور الأرضي للرجال، ومنفذين بالدور الأول العلوي للسيدات والفتيات.

وكشف مسؤول بكنترول أسيوط، رفض ذكر اسمه، أن عمليات فحص التظلمات تخضع لقواعد تتضمن العديد من النقاط، منها عرض ورقة الإجابة على الطالب للتأكد من أن الورقة خاصة به، ورصد الدراجات والمعروفة بـ«المراية»، ثم مراجعة الأسئلة والإطلاع على مدى تصحيحها من عدمه، وفي حالة عدم تصحيح سؤال يتم إعادة تصحيحه، وغيرها من الضوابط.

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وفي بنى سويف، تواصل الزحام على مقرات تظلمات الثانوية العامة الثلاثة داخل مدرسة الشهيد صفوت عبدالعظيم.

وقال محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن التظلمات في اليوم الأول والثاني تعدت 400 تظلم من قبل الطلاب وأولياء أمورهم.

وفي قنا، قال الدكتور صبري خالد، وكيل الوزارة بالمحافظة، إن إجمالى ما تقدموا بتظلماتهم في الثانوية العامة خلال اليومين الماضيين بلغ 817 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص قاعة للطلاب بمدرسة الثانوية بنات بمدينة قنا لتقديم تظلماتهم للجنة، إضافة إلى توفير المراوح والمياه الباردة لهم بسبب ارتفاع درجة الحرارة كما تم توفير وطباعة إقرارات أولياء الأمور بكميات كبيرة توفيرا لهم.

وأشار إلى أنه تم زيادة أعداد العاملين بلجنة التظلمات للقضاء على عملية الزحام.

وفي الأقصر، شهدت مديرية التعليم إقبالًا كبيرًا من الطلاب، وتقدم نحو 500 طالب بأوراق التظلمات، فيما خصصت المديرية عددًا كبيرًا من موظفي شؤون الطلاب لإنجاز طلبات الطلاب وأولياء الأمور وتحديد المواعيد المقررة لمراجعة النتائج.

من ناحية أخرى، بدأ قطاع المعاهد الأزهرية، أمس، تلقى تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية فى 198 مركزًا في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، في حين يستمر تلقى التظلمات لمدة شهر.

وقال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إن توفير هذا العدد من المراكز لتلقي التظلمات إنجاز غير مسبوق يحسب للأزهر الشريف، حيث يستطيع الطالب تقديم التظلم في الإدارة التعليمية التابع لها تيسيرًا على الطلاب وإراحتهم من عناء وتكاليف السفر.

وأوضح وكيل الأزهر أن التظلمات الإلكترونية تمكن جميع طلاب الثانوية الأزهر من تقديم التظلم على نتيجة المواد، ومراجعة نتائجهم والاطلاع عليها إلكترونيًا داخل الإدارات التابعين لها دون الحاجة للسفر إلى القاهرة، حيث ستقوم الغرفة الرئيسية بالقاهرة بعمل مسح ضوئي لأوراق المتظلمين وإرسالها إلكترونيًا للإدارات التي يتبعونها.

وفي سياق متصل، أوضح مصدرمسؤول بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية أن عدد تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية بالمحافظة بلغ في اليوم الأول ١٥٠٠تظلم، موضحًا أن غالبيتها في مواد الكيمياء والأحياء والفيزياء والنحو والصرف والتفاضل والفقه والتفسير والحديث.