شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تشير المؤشرات شبه النهائية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا للعام الجامعي الجديد، إلى ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشري إلى 98.7%- 99% هذا العام، وطب الفم والأسنان بحد أدنى من 98.5% إلى 98.7%، والحد الأدنى للصيدلة من 97.5% إلى 97.8%، والحد الأدنى للعلاج الطبيعي من 97.1% إلى 97.4%، والطب البيطري بحد أدنى 97.07% للشعبة العلمي علوم، فيما تشير المؤشرات للشعبة الرياضية نزول كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات إلى المرحلة الثانية، ولكن في جميع الأحوال سيتوقف الحد الأدني للهندسة عند 94.6% إلى 94.8%.
وتشير المؤشرات للشعبة الأدبية، الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بحد أدنى 97.6% والحد الأدنى للعلوم السياسية بشكل عام 96.9%، وإعلام القاهرة 96.7%، والحد الأدنى للإعلام بشكل عام 95%، والحد الأدنى للألسن 94.9%، والحد الأدنى للآثار 92.1%.
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