شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال النيران في سيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتعلت النيران في سيارة ملاكي بمنطقة العوامية أمام مجمع المدارس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فيما تجمع الأهالي وقائدو المركبات وسيارة شرطة لتأمين المارة وقت وقوع الحادث، وتمت السيطرة على النيران دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد باشتعال النيران في سيارة ملاكي أثناء وقوفها في الشمس بمنطقة العوامية، وتم فرض كردون أمني حول الموقع ومنع مرور السيارات وتمكنت قوات الدفاع المدني والحرائق من السيطرة على النيران دون وقوع أي إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة للتحقيق.