شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يبحث تجربة الصين في المشروعات الصغيرة وتدريب الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأربعاء، وفدًا من مقاطعة شاندوانج الصينية برئاسة هوانج تشى، نائب المدير العام بوزارة التعليم بالمقاطعة، وذلك بمقر الوزارة وحضور عدد القيادات.

الوزير أكد في بداية اللقاء على عمق العلاقات بين مصر والصين، لافتا إلى تطلع الوزارة إلى مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة بين الجانبين فيما يخص البرامج التى تعمل على تنفيذها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال المخلفات الصلبة ودعم الاستثمار وتدريب وتأهيل العاملين بالإدارة المحلية بالديوان العام للوزارة وجميع المحافظات.

وقال «شعراوي» إن التجربة الصينية من التجارب المهمة التى تسعى مصر للاستفادة منها، خاصة فيما يخص الإسراع بالتنمية والمشروعات الصغيرة التي تعد ركيزة الاقتصاد الصينى وكيفية التعامل مع المخلفات الصلبة وتدريب موظفي الحكومة الصينية.

واستعرض خلال اللقاء برامج وزارة التنمية المحلية وأهدافها، من بينها التخطيط المحلي الذى يعد جزءًا من التخطيط الاستراتيجي للدولة، مشيرًا أن القيادة السياسية مهتمة بالشباب باعتبارهم قوة دفع كبيرة في كل مؤسسات الدولة والسعى المستمر للاستفادة من الطاقة الشبابية الموجودة فى مصر وتوفير الامكانيات لهم لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر أن الوزارة توفر قروضًا للشباب والمرأة لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية.

Advertisements

وأوضح شعراوى اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالإدارة المحلية لرفع مهاراتهم وكفاءتهم بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع رضاهم عنها.

مشيراً الى الدور الهام الذى يلعبه مركز التنمية المحلية بسقارة في تدريب العاملين بالمحليات في كافة المجالات التي تهم الإدارة المحلية.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالصين في مجالات التدريب وأخرها الدورة التدريبية التي حضرها عدد من العاملين بالوزارة والمحافظات وأوائل دورة قادة المستقبل متمنياً مزيد من التعاون وتوفير عدد من الفرص التدريبية للعاملين بالإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن الوزارة بدأت في تدريب السيدات الريفيات على بعض الصناعات والحرف الصغيرة لتوفير فرص عمل مناسبة لهن من خلال مبادرة شغلك جنب قريتك على أن تساهم الوزارة بتسويق منتجاتهم حتى تضمن لها عائد مادى تستفيد منه.

وتابع شعراوى أن الوزارة تتعامل بشكل جاد وسريع مع قضية الزيادة السكانية التي باتت تمثل أحد أخطر التحديات أمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة في مصر وذلك من خلال لإطلاق برامج للتوعية السكانية في المحافظات بهدف تحقيق تنمية محلية اجتماعية، لافتاً إلى أهمية تطبيق سياسات تحفيزية للحد من الزيادة السكانية وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة.

وأكد أهمية الاستفادة من التجربة الصينية في استغلال العنصر البشري في تحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد.

من جانبها أشادت هوانج تشى نائب المدير العام بوزارة التعليم في مقاطعة شاندوانج بالتعاون مع الوزارة في مجالات التدريب، مشيرة إلى ضرورة التوسع في تبادل الوفود لنقل الخبرات بين الجانبين وزيادة الدورات التدريبية للعاملين بالإدارة المحلية الى الصين سواء على المدى القريب أو البعيد، موضحة اهتمام الحكومة الصينية بتدريب موظفيها كل 3 سنوات وبشكل مستمر لضمان رفع الوعى وزيادة مهاراتهم.

شعراوي يبحث الإستفادة من التجربة الصينية في الإسراع بالتنمية والمشروعات الصغيرة