شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في المحافظات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عدد من المحافظات حالة الطوارئ لمواجهة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، الأربعاء، وتم رفع درجة الاستعداد في المستشفيات للتعامل مع حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

في أسوان، أعطى المحافظ اللواء أحمد إبراهيم، توجيهاته برفع درجة الإستعداد داخل المستشفيات والمراكز الصحية، خاصة مستشفيات الحميات وأقسام الاستقبال والطوارئ والباطنة والصدر والرمد.

وقال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن هناك تنسيقًا كاملًا مع مديري الإدارات الصحية والمستشفيات منذ بدء فصل الصيف لتنفيذ الخطة الشاملة لمكافحة الأمراض الصيفية والتي تدخل في حيز رفع درجة الإستعداد لمواجهة موجات الحر التي تصاحبها إرتفاع درجات الحرارة بشكل كبير أو هبوب العواصف المحملة بالأتربة، لافتاً إلى أن كافة المواقع الصحية جاهزة لاستقبال أي حالات مصابة بضربات الشمس أو ارتفاع في درجات الحرارة أو مشاكل صدرية أو رمدية حيث تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية للتعامل الفورى مع الحالات المرضية على مدار الـ 24 ساعة من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمة الطبية على الوجه الأكمل.

وأشار إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تكثيف الندوات التثقيفية وجرعات التوعية بوسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعى لتعريف المواطنين بالإجراءات الإحترازية الكافية لتجنب الإصابة بأمراض الصيف.

وفي المنيا، أعلنت مديرية الصحة رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية، لمواجهة الموجه الحارة.

وكلفت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فرق متابعه للمرور على المنشآت الصحية والتأكد من التزامها برفع درجه الاستعداد لاستقبال الحالات.

وأعلن مرفق الإسعاف، وإدارة المرور بالمحافظة، درجه الاستعداد تحسبًا لوقوع حوادث أو حالات طارئة.

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وفي الأقصر، شهدت المحافظة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مما حدا بالأهالي إلى البعد عن الشوارع والميادين الرئيسيّة، واللجوء للشماسي، لتفادى الارتفاعات الشديدة في الحرارة، والتزاحم على محال العصير، والمياه المثلجة، كما شهدت المناطق الاثرية تواجد اعداد من السائحين، وانهاء زياراتهم بالتواجد على كورنيش النيل واستقلال المراكب النيلية .

وقال ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات ووكلاء السياحة السفر بالمحافظة إن ارتفاع درجات الحرارة، لم يمنع اعداد من السياح من التواجد بالاقصر وزيارة المناطق الاثرية، وكورنيش النيل، مؤكدا أن نسب الإشغال السياحي تراوحت ما بين 30 إلى 45 %.

وفي السويس، أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة رفع درجة الإستعداد للدرجة القصوى بمستشفيات المحافظة لمواجهة موجة الحر الحالية، مؤكدًا على جاهزية المستشفيات لإستقبال حالات الإجهاد الحراري.

وفي شمال سيناء، رفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد في مختلف المستشفيات والوحدات الطبية والمراكز الصحية والحضرية، تحسبًا لأية إصابة بضربات شمس أو أي أعراض مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية في حالة استعداد تام، وتم التأكيد على تواجد أطقم العمل من أطباء وممرضين، بجانب الأدوية المطلوبة، للتعامل مع أي حالات قد تصل إلى تلك المستشفيات أو الوحدات الصحية والحضرية على مستوي المحافظة.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم التنسيق بين المستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أية بلاغات لحالات مصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري والتعامل معها فورًا.

وشهدت الشواطئ في مختلف مدن المحافظة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وخرج المواطنون من أبناء القري البدوية للمزارع.

وفي الشرقية، قال الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة، أن المديرية واصلت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة العامة، والمركزية، والنوعية مع تجهيز غرفة الاحتباس الحرارى بكل مستشفى، وذلك تحسبًا لإصابات ضربات الشمس، نتيجة للإرتفاع الملحوظ في درجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد في هذه الأيام .