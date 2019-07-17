شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يعلن إنشاء 3 جامعات تكنولوجيا جديدة.. وبدء الدراسة سبتمبر المقبل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1647 لسنة 2019 بإنشاء كل من: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية.

وقال «عبدالغفار» في بيان اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بهذه الكليات في شهر سبتمبر المقبل، وذلك للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني نظام الثلاث سنوات، والخمس سنوات والمعاهد الفنيه وطلاب الثانوية العامة بعد اجتياز اختبارات القبول، والتي بدأت لطلاب الثانوية العامة اعتبارا من السبت الماضي، وتستمر حتى 20 يوليو الجاري، ثم يعقبها طلاب الشهادات الفنية، موضحا أن الدراسة بهذه الجامعات ستكون بمصروفات مع تقديم عدد من المنح للطلاب المتفوقين والمتميزيين.

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وأضاف «عبدالغفار»، أن الاختبارات تتكون من ثلاثة أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلي، وجزء للمعلومات العامة في الرياضيات، وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف، ويبلغ عدد الأسئلة ٥٠ سؤالا اختياريا من بين متعدد، ويشترط للنجاح الحصول على نسبة ٦٠% من الدرجة النهائية.

وأشار إلى أن الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة ٢٠% من إجمالي عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% .

وتتضمن كل كلية عدد من البرامج الدراسية التي ستبدأ هذا العام وهي: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية في برامج (تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأوتوترونكس، والميكاترونكس)، وفي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية في برامج (تكنولوجيا المعلومات، الأوتوترونكس، الميكاترونكس)، وفي الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية في برامج (تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس).

وأشار وزير التعليم إلى أن مدة الدراسة بهذه الكليات تمتد لأربع سنوات (٢+٢) وتتيح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل، أو استكمال العامين للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.