شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي في أبوصوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، تعليماته إلى جميع مسؤولي العمل بمشروع الصرف الصحي الكبير بمركز أبوصوير بضرورة تكثيف ومضاعفة حجم الأعمال لتسريع الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية، وحدد نهاية أغسطس المقبل موعدًا لبدء التشغيل الفعلي للمشروع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام للمحافظة، والسيد النخيلي رئيس مركز ومدينة أبوصوير، والمهندس عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائبه المهندس محمد عبد السلام، والمهندس جمال مصطفى مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع الصرف الصحي بالمدينة ومتابعة نسب التنفيذ للمحطات والشبكات وخطوط الطرد ودفع عجلة العمل بالمشروع.

وأكد المحافظ حتمية إنهاء أعمال المشروع والقضاء تمامًا على مشكلات الصرف الصحي التي ظلت تعاني منها المدينة لفترات طويلة، مع الأخذ في الاعتبار وضع آلية تنفيذية للإسراع في إنهاء الوصلات المنزلية لجميع الأهالي ومواطني أبوصوير.