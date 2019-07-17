شكرا لقرائتكم خبر عن رغم شدة الحرارة.. نسب إشغال السائحين في الأقصر بين 30% و45% (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الأقصر، الأربعاء، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، ما دفع الأهالي إلى البعد عن الشوارع والميادين الرئيسيّة، واللجوء إلى استخدام المظلات، وسط حالة من التزاحم على محال العصير والمياه المُثلجة.

كما شهدت المناطق الأثرية تواجد أعداد من السائحين الذين أنهوا زياراتهم بالتواجد على كورنيش النيل واستقلال المراكب النيلية.

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وقال ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات ووكلاء السياحة السفر بالأقصر، إنه رُغم ارتفاع درجات الحرارة فإن ذلك لم يمنع السائحين من التواجد وزيارة المقاصد الأثرية وكورنيش النيل، مؤكدا أن نسب الإشغال السياحي تراوحت ما بين 30 إلى 45 % خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أنه رُغم الحرارة الكبيرة في محافظة الأقصر، إلا أنه تواجدت جنسيات سياحية متنوعة تُقبل بصورة كبيرة على المعابد والمقابر الفرعونية، لافتا أن سياح دول شرق أسيا، خاصة الصينين، يتوافدون بصورة مميزة على معالم الأقصر الأثرية، كما تتوافد مجموعات من أستراليا وأمريكا اللاتينية التي بدأت في التوافد المميز هذا العام على الأقصر.

وأشاد بالأداء المُميز من قبل وزارة السياحة، متوقعًا تزايد تلك الأعداد خلال الموسم الشتوي الجديد مع استعدادات وزارة السياحة بقيادة رانيا المشاط، وهيئة تنشيط السياحة ومحافظ الأقصر مصطفى ألهم، وأن الجهود التي تبذلها الوزارة بمشاركة القطاع الخاص من المتوقع أن تؤتي ثمارها مع الموسم السياحي الجديد.

ارتفاع درجات الحرارة بالأقصر

ارتفاع درجات الحرارة بالأقصر

ارتفاع درجات الحرارة بالأقصر

ارتفاع درجات الحرارة بالأقصر

ارتفاع درجات الحرارة بالأقصر

ارتفاع درجات الحرارة بالأقصر

ارتفاع درجات الحرارة بالأقصر