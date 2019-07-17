شكرا لقرائتكم خبر عن «هندسة الألمانية» بالقاهرة يفوز بالمركز الأول في «ابتكار الهوائيات» بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز فريق قسم الاتصالات بكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة، بالمركز الأول ضمن 5 فرق جامعية تنافست على النهائيات من الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال وكولومبيا في المسابقة الدولية لـ«ابتكار تصميم في تخصص الهوائيات»، والتي أقيمت على هامش المؤتمر الدولي لشعبة الهوائيات في مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية ونظمته المنظمة العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

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وقال الدكتور هاني حماد، المشرف على الفريق، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن بمقتضى هذا الفوز حصل الفريق على جائزة مالية وبأحقية نشر التصميم المبتكر في مجلة الهوائيات العلمية المتخصصة وذلك طبقاً لبنود الفوز الموضوعة من قبل القائمين على تنفيذ المسابقة.

وأضاف حماد أن فعاليات أعمال المسابقة هذا العام تضمنت ابتكار نظام يميز ويوضح عمل الهوائي، الذي يعد أهم جزء في أجهزة الاتصالات لنقل أو استقبال الموجات الكهرومغناطيسية ويستخدم في البث الإذاعي والتليفزيوني، الاتصال اللاسلكي من نقطة إلى نقطة، شبكات الكمبيوتر المحلية، الرادار، استكشاف الفضاء، الاستشعار عن بعد، تحت الماء.

إلى جانب اختراق التربة والصخور عند ترددات معينة لمسافات قصيرة على أن يتم إعداد النظام المبتكر المشارك في المسابقة بطريقة مبسطة وباستخدام معدات غير مخصصة لهذا الغرض يسهل إعادة إنتاجها واستخدامها، مشيرًا إلى أن أهمية المسابقة حيث تدخل ضمن المسابقات التنافسية العلمية العالمية.