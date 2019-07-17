شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 105 آلاف طالب سجلوا لأداء اختبارات القدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على التنسيق، الأربعاء، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 105 ألف طالب وطالبة.

وقال «عطا» إن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، وأن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.

وأشار إلى أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت السبت 6 يوليو وتستمر حتى 20 يوليو الجاري، لكليات «الإعلام والتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية».