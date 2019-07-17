شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقي تظلمات الثانوية الأزهرية بـ198 مركزًا على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ قطاع المعاهد الأزهرية، الأربعاء، في تلقي تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية في 198 مركزا فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ويستمر تلقى التظلمات لمدة شهر.

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وقال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إن توفير هذا العدد من المراكز لتلقى تظلمات الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية إنجازا غير مسبوق يحسب للأزهر الشريف، حيث يستطيع الطالب تقديم التظلم في الإدارة التعليمية التابع لها تيسيرًا على الطلاب وإرحاتهم من عناء وتكاليف السفر.

وأوضح وكيل الأزهر أن التظلمات الإلكترونية تمكن جميع طلاب الثانوية الأزهر من تقديم التظلم على نتيجة المواد، ومراجعة نتائجهم والاطلاع عليها إلكترونيًا داخل الإدارات التابعين لها دون الحاجة للسفر إلى القاهرة، حيث ستقوم الغرفة الرئيسية بالقاهرة بعمل مسح ضوئي لأوراق المتظلمين وإرسالها إلكترونيًا للإدارات التي يتبعونها.

يذكر أن النسبة العامة للنجاح بالشهادة الثانوية الأزهرية بلغت 49.98% حيث بلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبي 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، ووبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمي فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا، أما في معاهد غزة فجاءت النسبة 81.6%، المتقدمين للامتحان 179، حضروا جميعهم، الناجحون 146.